Россия направила вакцину «Спутник V» от коронавируса в регионы

Новости России. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» для групп риска направлена в регионы России. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки, распределение и организация вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет – до двух лет.