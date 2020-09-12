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Россия направила вакцину «Спутник V» от коронавируса в регионы

12 сентября 2020 11:20
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Новости России. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» для групп риска направлена в регионы России. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки, распределение и организация вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия направила вакцину «Спутник V» от коронавируса в регионы-1

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет – до двух лет.

Россия направила вакцину «Спутник V» от коронавируса в регионы-4

Кроме того, в России будет запущен информационный ресурс и приложение по сопровождению людей, которым будет сделана прививка.

# Коронавирус

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