На аукцион выставили самую дорогую картину, созданную в Азии. Сколько за неё планируют получить?
Новости Китая. Аукционный дом «Кристис» представил 19 апреля, по некоторым оценкам, самую дорогую картину, созданную в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За произведение Сюй Бэйхуна под названием «Раб и лев» планируют выручить до 60 миллионов долларов.
Датировано полотно, созданное самым ярким представителем китайского реализма, 1924 годом. Оно будет выставлено на публичный показ в Пекине и Шанхае уже в апреле, а 24 мая в Гонконге состоится аукцион.
История создания картины уходит корнями в римскую мифологию. Беглый раб был схвачен и в качестве наказания брошен в Колизей вместе со львом. Но животное не напало на раба, который ранее удалил шип, застрявший в лапе льва. В конце концов раб и лев были освобождены.