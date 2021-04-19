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На аукцион выставили самую дорогую картину, созданную в Азии. Сколько за неё планируют получить?

19 апреля 2021 10:55
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Новости Китая. Аукционный дом «Кристис» представил 19 апреля, по некоторым оценкам, самую дорогую картину, созданную в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За произведение Сюй Бэйхуна под названием «Раб и лев» планируют выручить до 60 миллионов долларов.

На аукцион выставили самую дорогую картину, созданную в Азии. Сколько за неё планируют получить?-1

Датировано полотно, созданное самым ярким представителем китайского реализма, 1924 годом. Оно будет выставлено на публичный показ в Пекине и Шанхае уже в апреле, а 24 мая в Гонконге состоится аукцион.

На аукцион выставили самую дорогую картину, созданную в Азии. Сколько за неё планируют получить?-4

История создания картины уходит корнями в римскую мифологию. Беглый раб был схвачен и в качестве наказания брошен в Колизей вместе со львом. Но животное не напало на раба, который ранее удалил шип, застрявший в лапе льва. В конце концов раб и лев были освобождены.

# Шедевры мирового искусства # Фотофакт

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