На аукцион выставили самую дорогую картину, созданную в Азии. Сколько за неё планируют получить?

Новости Китая. Аукционный дом «Кристис» представил 19 апреля, по некоторым оценкам, самую дорогую картину, созданную в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За произведение Сюй Бэйхуна под названием «Раб и лев» планируют выручить до 60 миллионов долларов.

Датировано полотно, созданное самым ярким представителем китайского реализма, 1924 годом. Оно будет выставлено на публичный показ в Пекине и Шанхае уже в апреле, а 24 мая в Гонконге состоится аукцион.