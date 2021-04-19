В ЮАР горит здание Кейптаунского университета. Пожар тушат несколько самолётов и вертолётов

Новости ЮАР. В ЮАР горит здание Кейптаунского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил кампус и библиотеку. Все студенты были незамедлительно эвакуированы.

Возгорание началось на склонах гор, расположенных рядом с учебным заведением. В борьбе с огнем задействовано несколько самолетов и три вертолета. Попытки потушить пламя продолжаются уже несколько часов. В настоящее время ветер усиливается, что может привести к еще большему распространению пожара.