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Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

27 марта 2023 06:04
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Российская Федерация может заявить о компенсации ущерба из-за подрывов «Северных потоков». Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»-1

Не исключаем, что в будущем такой вопрос может быть поднят, приводит его слова РИА Новости. Он также отметил, что государства Запада продолжают не соблюдать проект резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций о независимом международном расследовании чрезвычайного происшествия на газопроводах. Российская Федерация намерена и далее настаивать на независимом расследовании, в том числе при участии экспертов из России.

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# Международная политика # Дмитрий Биричевский

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