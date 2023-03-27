Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Российская Федерация может заявить о компенсации ущерба из-за подрывов «Северных потоков». Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Не исключаем, что в будущем такой вопрос может быть поднят, приводит его слова РИА Новости. Он также отметил, что государства Запада продолжают не соблюдать проект резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций о независимом международном расследовании чрезвычайного происшествия на газопроводах. Российская Федерация намерена и далее настаивать на независимом расследовании, в том числе при участии экспертов из России.