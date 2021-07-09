«Факел привёл нас сюда как символ надежды». Вот так олимпийский огонь встречали в Токио

Новости Японии. За две недели до Олимпиады в Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня. Он разделен на шесть частей и завершится в день открытия Игр – 23 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Токио, Юрико Коикэ: Олимпийский огонь прошел через 46 префектур по всей стране и, наконец, сегодня прибыл в Токио. Из-за пандемии коронавируса мы не могли нести факел по дорогам общего пользования в некоторых районах. Но благодаря огромным усилиям и сильному желанию каждого провести Олимпиаду, мы преодолели эти трудности, и факел привел нас сюда как символ надежды.

Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена на год и сейчас пройдет в условиях режима ЧС на фоне сложной эпидобстановки. Организаторы стартов решили не пускать на арены даже местных зрителей.

Многие японцы между тем требуют отмены соревнований. В знак протеста жители собрались 9 июля у стадиона, куда привезли огонь, скандируя различные лозунги. Они считают, что игры приведут к росту числа зараженных коронавирусом.