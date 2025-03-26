Европейский союз 45 лет «обдирал» Соединенные Штаты – Трамп

По словам президента США Дональда Трампа, страны-члены ЕС, как оказалось, хуже, чем враги. Об этом пишет РИА Новости

Трамп, рассуждая о том, что порой друзья на само деле «хуже врагов», привел в пример Евросоюз. Политик обратив внимание, что страны Союза «обчистили» Соединенные Штаты Америки.

Пришло то время, когда необходимо возвращать деньги, подчеркнул американский лидер.