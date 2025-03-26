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Европейский союз 45 лет «обдирал» Соединенные Штаты – Трамп

26 марта 2025 07:30
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По словам президента США Дональда Трампа, страны-члены ЕС, как оказалось, хуже, чем враги. Об этом пишет РИА Новости

Европейский союз 45 лет «обдирал» Соединенные Штаты – Трамп-1

Фото: Pinterest

Трамп, рассуждая о том, что порой друзья на само деле «хуже врагов», привел в пример Евросоюз. Политик обратив внимание, что страны Союза «обчистили» Соединенные Штаты Америки.

Пришло то время, когда необходимо возвращать деньги, подчеркнул американский лидер.

# Международная политика # Дональд Трамп

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