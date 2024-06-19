Россия и КНДР смогут многое сделать, чтобы ослабить режим санкций – американский политолог

Программа этого визита весьма насыщенная. Несколько часов назад закончились переговоры в расширенном составе. Сейчас проходит неформальное общение Владимира Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. Это главная встреча, поскольку именно там будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, в том числе мировой политики и безопасности. Однако диалогу рады не все.

Подобное сближение двух стран встревожило Соединенные Штаты. Россия как член Совбеза ООН, обладающий правом вето, полностью пересматривает свой подход к Северной Корее. Кроме того, и Пхеньян, и Москва страдают от режимов международных санкций, поэтому заинтересованы во взаимной поддержке.

Дженни Таун, политолог (США):

У двух стран есть общая проблема – это санкции. Путин пытается создать многополярную систему и альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Именно этот порядок создал проблемы для Северной Кореи и России. И эти два лидера предложили друг другу политическую и моральную поддержку в попытках противостоять этому давлению. Россия в последние годы не раз блокировала введение новых санкций в Совбезе ООН против КНДР. И две страны смогут многое сделать, чтобы ослабить режим санкций в целом, в том числе против России.

Ожидается, что по итогам переговоров может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Как отметили в Кремле, необходимость такого соглашения обусловлена глобальными изменениями обстановки в мире. Также подчеркивается, что документ не будет направлен против других стран.