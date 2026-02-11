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Россия добьётся возвращения исконно русских земель «в родную гавань» – Лавров

11 февраля 2026 06:12
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Россия добьётся возвращения исконно русских земель «в родную гавань» – Лавров-0

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, исконно русские земли смогут вернуться «в родную гавань» в соответствии с надеждами русских людей в Украине, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что проживающие на территориях Крыма, Донбасса и Новороссии граждане выразили свою волю в ходе референдумов. «Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – добавил он.

Лавров подчеркнул также необходимость восстановления прав тех, кто продолжит жить под властью Киева.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

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