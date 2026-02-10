Впрочем, январская история с рекордными тратами на электричество и газ в Польше, всего лишь один штрих к общему и совсем не радужному портрету европейской окраины – окраины, до которой в центре принятий решений Евросоюза, очевидно, совсем нет дела. И яркий тому пример – тройка прибалтийских государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически, убив в угоду Брюсселю свою промышленность, доставшуюся в наследство от Советского союза, сегодня наши соседи-прибалты оказались совсем не в беззаботном раю. И вот свежий аргумент от агентства Eurostat, а с цифрами, как известно, сложно спорить.

Свежие данные подтверждают, что зарплаты в Латвии и Эстонии – одни из самых маленьких в ЕС. Литва чуть оторвалась от нижней планки, но все равно далека от показателей, например, Германии или Нидерландов. А ведь сколько в начале нулевых было обещаний?! Но по факту получается так. В Латвии, например, минимальная зарплата 780 евро, а в Эстонии – на сотню больше.

Для сравнения, в Германии в месяц полагается в среднем более 2300 евро, чуть меньше в Бельгии. Получается, разрыв в 2,5-3 раза. Вот так выглядит пресловутое европейское равенство?! Как и единство в желании насолить санкциями Беларуси и России. Правда, эта история больше похожа на выстрел себе же в ногу. Вспомните рекордную с начала века инфляцию в Прибалтике в 2022-м, когда цифры «плясали» в диапазоне от 17 до почти 20 %. В 2025 году рост цен чуть притормозил, но санкционные отлогости все еще бьют по кошелькам: стоимость на продукты и товары увеличилась от 3 до 5 %.