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Захарова: какое счастье, что РФ не участвовала в «бале вампиров»

10 февраля 2026 14:21
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Захарова: какое счастье, что РФ не участвовала в «бале вампиров»-0

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, российская внешняя политика выдержала давление и сохранила верность традиционным ценностям, отказываясь участвовать в «бале вампиров». Об этом пишет РИА Новости.

«Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент... Не дали, так сказать, этому 100% «балу вампиров» восторжествовать», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что опубликование материалов по делу Джеффри Эпштейна подтвердило обоснованность прежних предупреждений России.

Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними в 2019 году и вскоре найден мертвым в своей камере. На днях США завершили публикацию более 3,5 миллионов файлов, связанных с расследованием его преступлений.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

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