Российский видеоблогер умер из-за укуса ядовитой змеи во время прямой трансляции

По информации из группы видеоблогера, в ночь на 23 сентября мужчину укусила черная мамба. Все произошло во время прямого эфира на канале блогера. В тяжелом состоянии 32-летний Арслан был госпитализирован. Парня не удалось спасти – он скончался в больнице.

Стрим с одной из своих любимых змей – мамбой – блогер анонсировал в Instagram. Во время записи мужчина отошел, чтобы достать змею и положить ее в контейнер, чтобы поднести к камере. В это время и был получен укус. Мужчина попросил зрителей трансляции позвонить его супруге, сказал ее номер и оставил сообщение. Последствия укуса стали быстро проявляться – у Валеева онемели конечности. Он вышел на улицу, чтобы ждать приезда скорой.

Некоторые СМИ сообщают, что перед тем, как записать роковой стрим, Валеев поссорился с женой, с которой он вел канал о диких кошках. Поводом стала ревность. Некоторые считают данный инцидент – суицидом. Комментаторами были высказаны предположения, что блогер – знаток рептилий, поэтому он точно знал, как вести себя с ядовитой змеей.