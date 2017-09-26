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«Мы не считаем, что это была ошибка»: на пляже в Австралии выкопали кита

26 сентября 2017 09:15
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Новости Австралии.  25 сентября 2017 в результате протеста местных жителей выкопан горбатый кит, которого неделей ранее закопали на пляже. Кит погиб, запутавшись в рыболовных сетях. Как сообщает морская служба спасения Нового Южного Уэльса, сети, в которых запутался кит, принесло с Тасмании, и кит, по-видимому, находился в них около года.

Из-за его огромных размеров 12-метрового кита закопали в месте, где его нашли. Однако местные жители стали опасаться, что погребенный на пляже кит приманивает на пляж акул. Более трех тысяч человек подписали петицию. Местные власти приняли решение убрать останки с пляжа.

«Мы не считаем, что это была ошибка»: на пляже в Австралии выкопали кита-1

Мэт Роджерс, представитель власти Порт-Маккуори-Хастинг:
Чтобы выкопать кита, нам пришлось воспользоваться экскаватором с огромными зубьями на ковше, доставая его фактически по частям.
Это «неприятное мероприятие» потребовало поднятие останков вверх по склону и транспортировку на свалку.

Правительство штата Новый Южный Уэльс выделило 50 тысяч долларов США на то, чтобы убрать останки кита с пляжа.

Мэт Роджерс:
Мы не считаем, что это была ошибка. Власти просто ответили на петицию.

Перевод с BBC: Мария Харзеева

# Фотофакт # Животные

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