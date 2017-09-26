«Мы не считаем, что это была ошибка»: на пляже в Австралии выкопали кита

Новости Австралии. 25 сентября 2017 в результате протеста местных жителей выкопан горбатый кит, которого неделей ранее закопали на пляже. Кит погиб, запутавшись в рыболовных сетях. Как сообщает морская служба спасения Нового Южного Уэльса, сети, в которых запутался кит, принесло с Тасмании, и кит, по-видимому, находился в них около года.

Из-за его огромных размеров 12-метрового кита закопали в месте, где его нашли. Однако местные жители стали опасаться, что погребенный на пляже кит приманивает на пляж акул. Более трех тысяч человек подписали петицию. Местные власти приняли решение убрать останки с пляжа.