На Бали из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек

Новости Индонезии. На Бали из-за возросшей активности вулкана Агунг эвакуировали 35 тысяч человек. Начала извержения на популярном у туристов острове власти Индонезии ожидают со дня на день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Тысячи эвакуированных расселили во временных убежищах, оборудованных в местных школах и мэриях. На данный момент в стране введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Чрезвычайное положение на острове продлится до 1 октября. Напоминаем, во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибли более 1000 человек.