Президент Мексики объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время землетрясения

Новости Мексики. В Мексике продолжает увеличиваться количество жертв мощного землетрясения. Число погибших уже достигло 324 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленные данные сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны. Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября. После него фиксировалось множество повторных толчков магнитудой до 4. Президент Мексики объявил трехдневный национальный траур по погибшим в результате разгула стихии.