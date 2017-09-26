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Президент Мексики объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время землетрясения

26 сентября 2017 07:44
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Новости Мексики. В Мексике продолжает увеличиваться количество жертв мощного землетрясения. Число погибших уже достигло 324 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленные данные сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны. Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября. После него фиксировалось множество повторных толчков магнитудой до 4. Президент Мексики объявил трехдневный национальный траур по погибшим в результате разгула стихии.

В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

Президент Мексики объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время землетрясения-1

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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