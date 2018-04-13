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Российский вертолёт Ка-29 разбился во время ночных испытаний: что известно о крушении

13 апреля 2018 12:06
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Новости России. В ходе ночных испытательных полетов разбился российский военный вертолет. Воздушное судно упало в акватории Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский вертолёт Ка-29 разбился во время ночных испытаний: что известно о крушении-1

Тела пилотов, испытывавших машину, обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Оба они погибли. Сообщается, что погодные условия были пригодными для полетов. По какой причине произошло крушение – предстоит выяснить специалистам.

Больше подробностей о происшествии здесь.

# Фотофакт # Крушение

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