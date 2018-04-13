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Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека

13 апреля 2018 08:15
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Новости России. В акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота, погибли два человека – летчики-испытатели.

Происшествие случилось ночью 12 апреля во время испытательных полетов.

Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.

На месте трагедии проводится поисковая операция. Сообщается, что полет проходил в простых метеоусловиях.

11 апреля в Алжире потерпел крушение самолет. Погибли почти 257 человек. Это одно из крупнейших крушений последних лет.

Обнародована главная версия авиакатастрофы – здесь подробнее.

# Авиакатастрофа

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