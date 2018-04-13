Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека

Новости России. В акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.
По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота, погибли два человека – летчики-испытатели.
Происшествие случилось ночью 12 апреля во время испытательных полетов.
Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.
На месте трагедии проводится поисковая операция. Сообщается, что полет проходил в простых метеоусловиях.
11 апреля в Алжире потерпел крушение самолет. Погибли почти 257 человек. Это одно из крупнейших крушений последних лет.
Обнародована главная версия авиакатастрофы – здесь подробнее.