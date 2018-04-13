Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт

Новости Японии. Инженер из Японии создал гигантского движущегося робота. В высоту машина достигает 8,5 метров, а его вес после сборки составил 7 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Инженер из Японии создал гигантского движущегося робота. В высоту машина достигает 8,5 метров, а его вес после сборки составил 7 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью специального лифта мужчина может попасть в кабину, где находятся мониторы и рычаги для управления. Одна из рук оснащена воздушной пушкой, которая выстреливает теннисные мячи со скоростью 140 километров в час.
Своим творением местный житель очень доволен. Единственная проблема – робот получился таким большим, что не пролазит в дверь амбара, так что ее придется демонтировать.