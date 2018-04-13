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Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт

13 апреля 2018 09:04
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Новости Японии. Инженер из Японии создал гигантского движущегося робота. В высоту машина достигает 8,5 метров, а его вес после сборки составил 7 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт-1

С помощью специального лифта мужчина может попасть в кабину, где находятся мониторы и рычаги для управления. Одна из рук оснащена воздушной пушкой, которая выстреливает теннисные мячи со скоростью 140 километров в час.

Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт-4

Своим творением местный житель очень доволен. Единственная проблема – робот получился таким большим, что не пролазит в дверь амбара, так что ее придется демонтировать.

# Фотофакт # Необычное

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