Японец создал гигантского робота, стреляющего теннисными мячами: фотофакт

Новости Японии. Инженер из Японии создал гигантского движущегося робота. В высоту машина достигает 8,5 метров, а его вес после сборки составил 7 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью специального лифта мужчина может попасть в кабину, где находятся мониторы и рычаги для управления. Одна из рук оснащена воздушной пушкой, которая выстреливает теннисные мячи со скоростью 140 километров в час.