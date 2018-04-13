Шесть человек погибли в Мексике в перестрелке между бандитскими группировками

Новости Мексики. В результате перестрелки в Мексике погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В результате перестрелки в Мексике погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в городе Рейноса. Среди убитых четверо мужчины и две женщины. По мнению правоохранителей, все они – случайные прохожие, которые попали под перекрестный огонь враждующих бандитских группировок. Следователи уже приступили к изучению улик по этому делу.
Отметим, в этом городе часто фиксируются подобные случаи. Высокий уровень преступности в приграничном с США штате обусловлен борьбой за контроль над поставками наркотиков между двумя крупными картелями.