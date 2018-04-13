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Шесть человек погибли в Мексике в перестрелке между бандитскими группировками

13 апреля 2018 09:05
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Новости Мексики. В результате перестрелки в Мексике погибли шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек погибли в Мексике в перестрелке между бандитскими группировками-1

Инцидент произошел в городе Рейноса. Среди убитых четверо мужчины и две женщины. По мнению правоохранителей, все они – случайные прохожие, которые попали под перекрестный огонь враждующих бандитских группировок. Следователи уже приступили к изучению улик по этому делу.

Шесть человек погибли в Мексике в перестрелке между бандитскими группировками-4

Отметим, в этом городе часто фиксируются подобные случаи. Высокий уровень преступности в приграничном с США штате обусловлен борьбой за контроль над поставками наркотиков между двумя крупными картелями.

# Перестрелка # Фотофакт

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