Российский Уссурийск затопило из-за прорыва дамбы – жители передвигаются на лодках

Новости России. Российский Уссурийск затопило из-за прорыва дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она не выдержала напора воды после того, как накануне в городе выпала почти месячная норма осадков.

В пресс-службе администрации городского округа назвали наводнение сильнейшим за последние 10 лет. В результате ЧП затоплено более 30-ти населенных пунктов. Пострадали почти полторы тысячи приусадебных участков. За ночь из Уссурийска эвакуировали 200 человек. По городу жители передвигаются на лодках, а машины, ларьки и дома буквально плывут по улицам. В семи муниципалитетах действует режим чрезвычайной ситуации. На месте прорыва дамбы и на всей пострадавшей территории работают военнослужащие, спасатели и полиция. Для борьбы с последствиями наводнений направлена дополнительная инженерная техника.