В Польше стартовали военные учения с использованием установок Patriot

Новости Польши. В Польше начались масштабные военные учения. Тренировки солдат проходят на авиабазе в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности о проведении маневров сообщил глава польского оборонного ведомства. По его словам, в учениях будут задействованы установки Patriot, а также системы управления средствами ПВО и ПРО. В планах Варшавы также обеспечить страну системой противовоздушной обороны средней дальности.

Отметим, Польша продолжает наращивать военный потенциал и нагнетать обстановку в регионе. В том числе у наших границ. Официальная Варшава заявила о намерении разместить у рубежей Беларуси еще 10 тысяч военных. Страна уже создает инфраструктуру для проживания служащих. Накануне Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров.