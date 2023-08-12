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Как минимум 80 человек погибли на Гавайях из-за масштабных лесных пожаров

12 августа 2023 12:17
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Новости США. На Гавайях растет число погибших в результате масштабных лесных пожаров. По последними данным, жертвами стихии стали 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 80 человек погибли на Гавайях из-за масштабных лесных пожаров-1

Поисково-спасательные операции продолжаются. А значит, информация по пострадавшим будет обновляться. Беды пламя принесло не только жителям, но и природе. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Он сгорел на 80 %. Возгорание до сих пор не локализовано. Эвакуированы сотни местных жителей. Около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются не только экстренные службы, но и волонтеры.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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