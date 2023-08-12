Как минимум 80 человек погибли на Гавайях из-за масштабных лесных пожаров

Поисково-спасательные операции продолжаются. А значит, информация по пострадавшим будет обновляться. Беды пламя принесло не только жителям, но и природе. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Он сгорел на 80 %. Возгорание до сих пор не локализовано. Эвакуированы сотни местных жителей. Около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются не только экстренные службы, но и волонтеры.