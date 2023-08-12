В Италии из-за непогоды может не хватить овощей и фруктов

По словам ее представителей, урожай просто тает на глазах от аномальной жары. Ранее часть посевов побило градом и сильным дождем. В результате такой непостоянной погоды, например, урожайность груш в Италии упала на 63 % по сравнению с 2022 годом. Снизилось число предложений по абрикосам, арбузам, баклажанам и винограду. Производство меда сократилось на 70 %. Пчелы плохо переносят жару. Упали объемы заготовленной пшеницы и молока.