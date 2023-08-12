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В Италии из-за непогоды может не хватить овощей и фруктов

12 августа 2023 12:18
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Новости Италии. Итальянские фермеры предупреждают о нехватке овощей и фруктов. Пессимистичные прогнозы озвучила местная ассоциация аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии из-за непогоды может не хватить овощей и фруктов-1

По словам ее представителей, урожай просто тает на глазах от аномальной жары. Ранее часть посевов побило градом и сильным дождем. В результате такой непостоянной погоды, например, урожайность груш в Италии упала на 63 % по сравнению с 2022 годом. Снизилось число предложений по абрикосам, арбузам, баклажанам и винограду. Производство меда сократилось на 70 %. Пчелы плохо переносят жару. Упали объемы заготовленной пшеницы и молока.

# Погода # Новости Италии # Фотофакт

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