Прямой эфир

Российский дипломат Полищук назвал условия для вывода ТЯО из Беларуси

31 июля 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После прекращения Соединенными Штатами и НАТО своей деструктивной политики и вывоза из Европы принадлежащего Америке ядерного вооружения, а также ликвидации инфраструктуры, станет реальным обсуждать вопрос о выводе с территории Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

По его утверждению, развертывание на территории Беларуси такого вооружения является ответной мерой на проводимую НАТО и США дестабилизирующую политику в области ядерной безопасности, а также на перемены в сфере обеспечения европейской безопасности. Полищук добавил, что данное решение носит вынужденный характер и нацелено на безопасность Союзного государства.

# Оружие и боеприпасы # Алексей Полищук

Другие новости рубрики

Все новости
Экстремальная жара в США: в некоторых городах открыли центры охлаждения
31 июля 2023 07:34

Экстремальная жара в США: в некоторых городах открыли центры охлаждения

Почти треть жителей Израиля готовы уехать из страны из-за политики властей
31 июля 2023 07:23

Почти треть жителей Израиля готовы уехать из страны из-за политики властей

Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными точками в немецких городах
31 июля 2023 07:07

Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными точками в немецких городах