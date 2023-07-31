Российский дипломат Полищук назвал условия для вывода ТЯО из Беларуси

После прекращения Соединенными Штатами и НАТО своей деструктивной политики и вывоза из Европы принадлежащего Америке ядерного вооружения, а также ликвидации инфраструктуры, станет реальным обсуждать вопрос о выводе с территории Беларуси российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

По его утверждению, развертывание на территории Беларуси такого вооружения является ответной мерой на проводимую НАТО и США дестабилизирующую политику в области ядерной безопасности, а также на перемены в сфере обеспечения европейской безопасности. Полищук добавил, что данное решение носит вынужденный характер и нацелено на безопасность Союзного государства.