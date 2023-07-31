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Экстремальная жара в США: в некоторых городах открыли центры охлаждения

31 июля 2023 07:34
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Новости США. Экстремальная жара на Среднем Западе и восточном побережье США. Температура во многих регионах достигает почти +40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальная жара в США: в некоторых городах открыли центры охлаждения-1

В некоторых городах, в том числе Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии, открыты центры охлаждения в общественных местах. Власти призывают людей оставаться дома, особенно это касается пожилых и детей.

# Погода # Новости США # Фотофакт

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