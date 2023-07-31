Общежития украинских беженцев стали самыми криминальными точками в немецких городах

Оскорбления и угрозы, нарушение спокойствия, а также нападения, наркотики и кражи – таковы основные проблемы, из-за которых полиция выезжает к местам проживания украинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные издания подсчитали, что только за первые три месяца 2023 года правоохранители совершили 230 рейдов. В среднем это почти три выезда ежедневно. Только в Ганновере сейчас около 6 200 украинцев размещены в 63 приютах, они также занимают 343 квартиры. Частное жилье получили 7 000 украинских беженцев.