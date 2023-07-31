Почти треть жителей Израиля готовы уехать из страны из-за политики властей

Новости Израиля. Израиль на пороге очередного кризиса. Почти треть населения, по данным СМИ, собирается покинуть страну из-за политики властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желание эмигрировать вызвано одобрением парламентом судебной реформы. Возрос спрос на иностранное гражданство, а в соцсетях появляется все больше групп для взаимопомощи при переезде. Так, сразу после принятия первого закона о судебной реформе 3 000 врачей вступили в группу, где обсуждают возможность трудоустройства за границей. Как считают эксперты, единственный способ предотвратить массовую эмиграцию – отменить судебную реформу.