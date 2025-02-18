Кроме того, российскими подразделениями были разгромлены шесть бригад украинских войск в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

При этом потери ВСУ составляют: более 205 военнослужащих, два БТР М113, восемь автомобилей, пять полевых артиллерийских орудий, боевую машину «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также был разрушен склад боеприпасов украинской армии.