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Российские войска взяли под контроль Ямполовку в ДНР

18 февраля 2025 12:31
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Российская группа «Запад» заняла поселок Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Кроме того, российскими подразделениями были разгромлены шесть бригад украинских войск в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

Российские войска взяли под контроль Ямполовку в ДНР-1

Фото: pixabay

При этом потери ВСУ составляют: более 205 военнослужащих, два БТР М113, восемь автомобилей, пять полевых артиллерийских орудий, боевую машину «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также был разрушен склад боеприпасов украинской армии.

# Армия # Россия

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