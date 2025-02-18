Самолет в Торонто мог перевернуться и загореться из-за сильного ветра

По мнению эксперта, маловероятно, что причина в снеге на взлетно-посадочной полосе.

По данным телеканала CTV, самолет компании Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто из-за бокового ветра. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier, следовавшим из Миннеаполиса. Он упал при приземлении, на борту находились 80 человек, 8 из них пострадали. Три человека, включая ребенка, в критическом состоянии. Аэропорт прекратил работу. Глава Онтарио Даг Форд сообщил, что погибших нет.