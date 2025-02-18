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Самолет в Торонто мог перевернуться и загореться из-за сильного ветра

18 февраля 2025 11:09
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По данным телеканала CTV, самолет компании Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто из-за бокового ветра. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, маловероятно, что причина в снеге на взлетно-посадочной полосе. 

Самолет в Торонто мог перевернуться и загореться из-за сильного ветра-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ / носит иллюстративный характер

Инцидент произошел с лайнером Bombardier, следовавшим из Миннеаполиса. Он упал при приземлении, на борту находились 80 человек, 8 из них пострадали. Три человека, включая ребенка, в критическом состоянии. Аэропорт прекратил работу. Глава Онтарио Даг Форд сообщил, что погибших нет.

# Самолет

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