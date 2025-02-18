Депутат Бундестага призвал власти ФРГ отменить санкции против РФ

Кай Готтшальк, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», отметил, что санкции и банковскую блокаду против России нужно отменить, в том числе и восстановить SWIFT-переводы. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что для восстановления нормальных отношений между государствами необходимы интенсивные переговоры. Ранее Алиса Вайдель, один из председателей партии, заявила, что хотела бы наладить добрые отношения с Россией и покончить с санкционной политикой, так как ограничения вредят самой Германии.