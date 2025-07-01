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Российские войска взяли полностью под свой контроль ЛНР

01 июля 2025 12:47
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Российские войска взяли полностью под свой контроль ЛНР-0

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российскими войсками установлен полный контроль над территорией республики. По его словам, два дня назад были взяты некоторые населенные пункты. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, в декабре, сообщалось, что Вооруженные силы Украины удерживают менее одного процента территории региона.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют 99 процентов территории ЛНР и более 70 процентов территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Бывший офицер ЛНР Андрей Марочко утверждает, что населенные пункты, ранее удерживаемые Вооруженными силами Украины, серьезно пострадали в результате боевых действий.

Фото: pixabay

# Международная политика

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