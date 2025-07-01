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Красный уровень опасности из-за жары ввели в Париже

01 июля 2025 08:09
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Красный уровень погодной опасности из-за жары ввели в Париже и еще 15 центральных департаментах страны. В 68 регионах Франции объявлен оранжевый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности из-за жары ввели в Париже-2

Столбики термометров по всей стране поднялись за отметку +34 градуса, а в некоторых – до +41. Опасность усиливается из-за неадаптированности городской инфраструктуры к высоким температурам. Напомним, что уже больше недели анимальная жара стоит в Западной Европе. Сильнейшая засуха провоцирует и лесные пожары. 

В Турции было зафиксировано около 150 очагов возгорания. Сообщается, что 50 тысяч человек были эвакуированы в трех провинциях страны. Сейчас со стихией борются десятки тысяч специалистов, задействовано 150 единиц воздушной и почти 6 000 единиц наземной техники. 

# Погода

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