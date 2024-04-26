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Эксперт: танки Abrams уязвимы для российских FPV дронов

26 апреля 2024 11:07
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Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин выразил свое мнение о том, что танки Abrams США не адаптировались к военным условиям Украины и стали удобной целью для дронов FPV. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предлагает превратить их в музейные экспонаты. По мнению Кузякина, Россия с большим успехом меняет тактику использования и защиты танков, в то время как Abrams остаются неизменными.

При этом он подчеркнул, что все нынешние танки, включая Т-80, Т-90, Abrams и Leopard, одинаково уязвимы для дронов FPV. Кузякин отметил, что на поле боя танки стали легкой мишенью для ударных беспилотников и должны эволюционировать, как и методы их применения.

# Международная политика

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