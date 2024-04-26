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Украинский министр освобожден из-под стражи за 1,8 миллиона долларов

26 апреля 2024 11:46
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Министр аграрной и продовольственной политики Украины Николай Сольский, обвиняемый в незаконной узурпации государственных земель, освобожден из-под ареста после того, как внес залог в размере более 75 миллионов гривен (более 1,8 миллиона долларов), сообщил его адвокат Назар Кульчицкий. Об этом сообщает ТАСС.

Сольский должен выполнять ряд условий, в том числе по требованию явиться к следователю, дознавателю Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и в суд, а также запретить общение со свидетелями по делу и со своим заместителем.

23 апреля НАБУ предъявило ему обвинение в коррупции, связанной с противоправным завладением государственной землей. Сольский отрицает свою вину и 25 апреля подал заявление об отставке.

# Международная политика

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