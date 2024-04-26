В команде Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара

Консультанты бывшего президента США Дональда Трампа, который вновь выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства, обсуждали меры, применяемые к странам, которые откажутся использовать доллар в мировой торговле, сообщает Bloomberg. Об этом пишет ТАСС.

Среди мер, которые могут быть введены, – контроль за экспортом, штрафные санкции, обвинение в валютных манипуляциях и тарифы.

Эти действия, как отмечает источник, будут нацелены на развитие стран, в том числе стран БРИКС, чтобы «уменьшить риски для доллара» для США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад проявляет все большую озабоченность усилиями стран БРИКС по построению своих национальных финансовых систем. При этом выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп набрал необходимое количество голосов для выдвижения от республиканцев.