За ночь над Курской и Белгородской областями удалось перехватить 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Это было попыткой киевского руководства осуществить теракт на территории России. 18 из которых были уничтожены над территорией Курской области, а 2 – над Белгородской областью. Ранее губернатор Курской области сообщил, что было уничтожено 12 беспилотников, чьи обломки упали в городе и селе Зорино, не причинив ущерба жителям.

Вооруженные силы Украины систематически атакуют приграничные территории России, применяя беспилотники и проводя диверсии. В Курской и Белгородской областях введен повышенный уровень террористической опасности.