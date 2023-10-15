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В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов

15 октября 2023 08:04
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Новости Польши. В Польше настал день икс – началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 22 часов. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов-1

Шансы пройти в парламент имеют пять крупнейших политических объединений. Но основная борьба развернулась между правящей консервативной партией Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (как показал последний опубликованный перед выборами опрос, в ее пользу намерены голосовать почти 34 % граждан) и крупнейшей оппозиционной «Гражданской коалицией» экс-премьера Дональда Туска. Она пользуется поддержкой 27 % избирателей. На третье место с результатом около 11 % голосов претендует центристское объединение «Третий путь».

В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов-4

Ожидается, что явка на выборы будет достаточно высокой. Почти 59 % опрошенных сказали, что обязательно придут на участки. Государственная избирательная комиссия сообщила, что представит частичные официальные данные о результатах выборов в понедельник, а окончательные итоги днем позже.

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

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