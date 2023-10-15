В Польше начались выборы депутатов Сейма и сенаторов

Новости Польши. В Польше настал день икс – началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 22 часов. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шансы пройти в парламент имеют пять крупнейших политических объединений. Но основная борьба развернулась между правящей консервативной партией Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (как показал последний опубликованный перед выборами опрос, в ее пользу намерены голосовать почти 34 % граждан) и крупнейшей оппозиционной «Гражданской коалицией» экс-премьера Дональда Туска. Она пользуется поддержкой 27 % избирателей. На третье место с результатом около 11 % голосов претендует центристское объединение «Третий путь».