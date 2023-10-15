От 70 долларов за голос. Как партия «ПиС» пытается завоевать доверие избирателей?

Новости Польши. Предвыборная кампания в соседней стране сопровождалась множеством скандалов, в том числе коррупционных. Сколько стоит голос избирателя в Польше? Ценник стартует от 70 долларов. Таков минимальный размер надбавок, которые правящая партия за счет бюджета раздавала гражданам. Это считается подкупом избирателей, но «ПиС» даже не пыталась скрывать раздачу вертолетных денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерам выдали надбавку задним числом. Повысить пенсии планировали еще в августе, но сдвинули срок на октябрь. А польским родителям обещают увеличить пособия на детей, но со следующего года. Правда, письма, где о надбавке говорят, как о свершившемся факте, уже разослали. Вот только если власть поменяется, эти деньги люди могут вовсе не увидеть. Платят за банкет «ПиС» и госпредприятия.

Например, топливному концерну порекомендовали сделать новогодние выплаты сотрудникам в сентябре. Откуда деньги – вопрос. Компания несет огромные убытки – топливо продают ниже себестоимости, а цены только за сентябрь снижали 15 раз. Учителя, госслужащие, таможенники и налоговики тоже получили «новогодние», как и работники судов и прокуратур. Видимо, чтобы не замечали нарушения во время избирательной кампании.