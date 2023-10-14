В школах Литвы были прекращены занятия из-за сообщений о минировании

В школах Литвы были временно прекращены занятия из-за сообщений о минировании. Электронные письма с угрозой взрыва получили более 500 учебных заведений, в том числе и детские сады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саперы тщательно проверили здания, но никаких бомб не нашли. В полиции считают, что это является явной провокацией и попыткой вызвать хаос.

Впрочем, Литва не единственная страна, подвергшаяся информационной атаке. Накануне такие же сообщения получили школы в Эстонии. А еще чуть ранее и учебные заведения Латвии. Во всех случаях они оказались ложными.