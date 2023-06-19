Российские бойцы захватили и сняли на видео трофейный французский танк AMX-10RC

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC из арсенала армии Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео в Telegram-канале Минобороны РФ.

На видеозаписи видны кадры, сделанные с телефона российского военнослужащего. На ролике видна французская колесная машина, при этом рядом с ней лежит подробная инструкция по эксплуатации боевой машины. Осмотр трофея комментирует один из бойцов, говоря: «Франция, вот твой танк. Франция - это сила, говорите?».

По данным ведомства, танк находятся на окраине Новодонецкого вместе с другими 50 единицами обездвиженной техники противника.