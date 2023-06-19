Памятные вещи Пола Ньюмана и Джоанн Вудворд продали на аукционе в Нью-Йорке

Новости США. Их называли золотой парой Голливуда. Пол Ньюман и Джоан Вудворд – знаменитая семья актеров, памятные вещи которой недавно продали на аукционе больше чем за 4 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торги прошли в Нью-Йорке. В числе самых интересных лотов – кандалы из фильма, которые обошлись новому владельцу в 44 тысячи долларов. Но были вещи и подороже. Например, эти часы, подаренные Полу женой.

Дэрин Шнипер, сотрудница аукционного дома:

Здесь написано: «Поезжай потихоньку. Джоанн». Мы думаем, так она напоминала мужу, когда он мчался на предельной скорости, что нужно вернуться домой целым и невредимым.