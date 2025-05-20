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Французские аграрии заблокировали несколько автострад на севере страны

20 мая 2025 07:24
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Французские фермеры на тракторах заблокировали несколько автострад на севере страны. Так, около 70 машин парализовали основные трассы к югу от Лилля в направлении Парижа, рассказали программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские аграрии заблокировали несколько автострад на севере страны-2

В ходе забастовки аграрии потребовали от правительства и депутатов сохранить важные для них положения в законопроекте об устранении ограничений в сельском хозяйстве. Речь идет о намерении властей удалить пункты, которые касаются доступа к воде, защите сельскохозяйственных культур, а также изменениях в фитосанитарном контроле. Тем временем коллапс на дороге вынудил автомобилистов искать объездные пути, что спровоцировало высокобальные пробки. Местные власти организовали специальные маршруты, однако и это не помогло.

# Акции протеста # Новости Франции

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