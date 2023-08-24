Рогозин сообщил, что в районе Орехова уничтожена колонна ВСУ

В Ореховском районе Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны российских военных была ликвидирована колонна ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

Колонна была выявлена средствами объективного контроля и уничтожена ударом из ствольной артиллерии и РСЗО «Ураган». В результате удара детонировали все боеприпасы и была полностью уничтожена техника. Враг эвакуирует оставшихся в живых военнослужащих, констатирует Рогозин.