Прямой эфир

Рогозин сообщил, что в районе Орехова уничтожена колонна ВСУ

24 августа 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ореховском районе Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны российских военных была ликвидирована колонна ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

Колонна была выявлена средствами объективного контроля и уничтожена ударом из ствольной артиллерии и РСЗО «Ураган». В результате удара детонировали все боеприпасы и была полностью уничтожена техника. Враг эвакуирует оставшихся в живых военнослужащих, констатирует Рогозин.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Полноценное членство 6 новых стран в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года
24 августа 2023 08:33

Полноценное членство 6 новых стран в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года

Байден провёл в отпуске около 40% своего срока или 377 дней – это почти 10 раз больше, чем Обама
24 августа 2023 08:11

Байден провёл в отпуске около 40% своего срока или 377 дней – это почти 10 раз больше, чем Обама

Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля – погибли 28 человек, в том числе дети
24 августа 2023 08:10

Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля – погибли 28 человек, в том числе дети