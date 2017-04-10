Роды в небе: женщина родила дочь на борту самолета

Новости Турции. На минувших выходных эти кадры облетели социальные сети. Женщина родила ребенка на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
На высоте 13 тысяч метров у нее неожиданно начались схватки. Роды пришлось принимать стюардессам.
Из пресс-релиза авиакомпании:
Экипаж заметил, что у находившейся на 28-й неделе беременности пассажирки Нафи Дьяби начались схватки.
Несмотря на экстремальные условия, роды прошли успешно. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.
Ботхайна Инанир, стюардесса:
Матери пришлось рожать стоя. Нам помогали другие пассажиры.
Когда борт приземлился в Уагадугу, молодую маму и новорожденную дочь доставили в больницу. Малышку назвали Кадижу.
Перед тем как передать француженку с ребенком медикам, экипаж сфотографировался с малюткой. Снимки на память сделали и некоторые пассажиры самолета: мама малышки была не против.
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