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Роды в небе: женщина родила дочь на борту самолета

10 апреля 2017 10:37
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Новости Турции. На минувших выходных эти кадры облетели социальные сети. Женщина родила ребенка на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

На высоте 13 тысяч метров у нее неожиданно начались схватки. Роды пришлось принимать стюардессам. 

Роды в небе: женщина родила дочь на борту самолета-1

Из пресс-релиза авиакомпании:
Экипаж заметил, что у находившейся на 28-й неделе беременности пассажирки Нафи Дьяби начались схватки.

Несмотря на экстремальные условия, роды прошли успешно. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Ботхайна Инанир, стюардесса:
Матери пришлось рожать стоя. Нам помогали другие пассажиры.

Когда борт приземлился в Уагадугу, молодую маму и новорожденную дочь доставили в больницу. Малышку назвали Кадижу.

Перед тем как передать француженку с ребенком медикам, экипаж сфотографировался с малюткой. Снимки на память сделали и некоторые пассажиры самолета: мама малышки была не против.

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# Беременность и роды # Фотофакт

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