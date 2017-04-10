Пострадавшим при столкновении поезда и электрички в Москве выплатят компенсацию

Новости России. Пострадавшим в результате столкновения поезда Москва-Брест и электрички выплатят до 2 миллионов российских рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученных травм.

Напомним, авария произошла поздно вечером 8 апреля на участке Московской железной дороги. В этот момент в составе находились 450 пассажиров. Жертв удалось избежать, однако десятки человек были травмированы. Из них шестеро белорусов. Наша соотечественница по-прежнему находится в московской клинике.

Поезд почти с 6-часовым опоздание прибыл в пункт назначения. В Минске его встречали бригады скорой помощи. После осмотра несколько пассажиров также госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.