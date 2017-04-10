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Сход лавины в Канаде: четверо туристов погибли

10 апреля 2017 07:40
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Новости Канаде. В результате схода лавины в Канаде погибли четыре человека. Поиски еще одного до сих пор продолжаются. В спасательной операции задействованы два вертолета и десятки волонтеров, однако добраться до зоны поисков пока не удается из-за нестабильности погодных условий.

Всего на горе в момент схода находились шесть туристов. Один из них выжил и сам вышел на связь, тела четверых погибших были найдены спасателями. Они предполагают, что группа шла по краю, и их сбросило вниз, когда слой снега начал сползать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Природные катаклизмы

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