Роберт Хабек: самая большая проблема для немецкой экономики – дефицит квалифицированных рабочих

Экономическая ситуация в Германии чрезвычайно сложная, а страна из-за этого оказалась на дне Европы. Такое заявление сделал глава профильного министерства Роберт Хабек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в 2023 году немецкая экономика впала в рецессию и сильно отстает от мировой. Но это, как оказалось, далеко не все плохие новости. На данный момент улучшений не наблюдается. И в ближайшее время ждать их тоже не стоит. Согласно подсчетам, в 2024 году экономический рост составит всего около 0,2 %, в то время как в своем осеннем прогнозе правительство предполагало, что он достигнет 1,3 %.