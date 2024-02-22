Роберт Хабек: самая большая проблема для немецкой экономики – дефицит квалифицированных рабочих

Экономическая ситуация в Германии чрезвычайно сложная, а страна из-за этого оказалась на дне Европы. Такое заявление сделал глава профильного министерства Роберт Хабек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, в 2023 году немецкая экономика впала в рецессию и сильно отстает от мировой. Но это, как оказалось, далеко не все плохие новости. На данный момент улучшений не наблюдается. И в ближайшее время ждать их тоже не стоит. Согласно подсчетам, в 2024 году экономический рост составит всего около 0,2 %, в то время как в своем осеннем прогнозе правительство предполагало, что он достигнет 1,3 %.
Роберт Хабек, министр экономики Германии:
Ситуация сложная, чрезвычайно сложная. Нам надо срочно действовать. Мы должны заняться реформами и ускорить их, чтобы хотя бы сохранить, а если получиться, то и укрепить конкурентоспособность Германии на мировом рынке. Самая большая структурная проблема для немецкой экономики в ближайшие годы – это дефицит квалифицированных рабочих. Хотя я бы даже сказал, просто рабочей силы. Потому что речь уже давно не идет о квалифицированных рабочих. На самом деле их дефицит есть везде.
По словам министра, в Германии рухнул и уровень продаж, так как немцы предпочитают не тратить деньги в эти нестабильные времена. Усугубляет ситуацию и решение правительства отпустить цены на энергоносители. Из-за этого немецкие компании могут оказаться на грани банкротства. Помимо возросших расходов на производство их добивают высокие налоги.