Зеленский призвал Туска встретиться на границе с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой приехать на украинско-польскую границу до 24 февраля для урегулирования транспортной блокады. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский заявил о своей готовности вместе с украинским правительством к нему присоединиться. В своем выступлении, которое Зеленский также дублировал на польском языке, он отметил необходимость завершения конфликта и уважения к фермерам Украины и Польши.

Польские фермеры продолжают протестовать, перекрывая дороги и подходы к контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной.