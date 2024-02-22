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Зеленский призвал Туска встретиться на границе с Польшей

22 февраля 2024 08:26
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Украинский президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой приехать на украинско-польскую границу до 24 февраля для урегулирования транспортной блокады. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский заявил о своей готовности вместе с украинским правительством к нему присоединиться. В своем выступлении, которое Зеленский также дублировал на польском языке, он отметил необходимость завершения конфликта и уважения к фермерам Украины и Польши.

Польские фермеры продолжают протестовать, перекрывая дороги и подходы к контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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