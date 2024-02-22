Грузовое судно снесло часть моста в Китае

Необычное ЧП нарушило движение транспорта в городе Гуанчжоу на юге Китая. Грузовое судно на полном ходу врезалось в мост и снесло его пролет. В момент столкновения на переправе находилось множество машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько авто и рейсовый автобус рухнули в воду. Сообщается, что пассажиров внутри не было. В салоне находился только водитель, связь с которым потеряна. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и бригады водолазов с подводным поисковым оборудованием. Сообщается как минимум о двух погибших. Причина ЧП пока неизвестна.

Отметим, местный департамент транспорта планировал установить защитные ограждения на опорах моста, чтобы не допустить подобных столкновений. Работы должны были завершиться до конца августа 2024 года.