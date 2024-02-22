ПВО РФ сбита украинская ракета С-200 над Ростовской областью

В Ростовской области российскими силами ПВО уничтожен зенитную ракету С-200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что ракета была переоборудована для ударов по наземным целям. В ведомстве уточнили, что это очередная попытка теракта со стороны киевского режима.

Помимо этого, ПВО сбили над территорией Брянской области беспилотный летательный аппарат ВСУ. Ночью глава региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА был сбит в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ведут непрекращающиеся обстрелы центральных и приграничных районов России, наносят удары с БПЛА и проводят диверсии. ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.