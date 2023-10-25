Новости Словакии. Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Партия под его руководством победила на парламентских выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политику удалось получить право на формирование нового правительства в результате договоренности о коалиции с двумя партиями. Торжественная церемония назначения Кабмина состоялась в президентском дворце в Братиславе. Ранее Фицо обещал прекратить поставки вооружений Киеву в случае своей победы на выборах. У Словакии есть свои проблемы, помимо ситуации на Украине, не раз отмечал он.