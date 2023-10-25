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Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии

25 октября 2023 20:01
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Новости Словакии. Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии. Партия под его руководством победила на парламентских выборах в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Фицо официально назначен премьер-министром Словакии-1

Политику удалось получить право на формирование нового правительства в результате договоренности о коалиции с двумя партиями. Торжественная церемония назначения Кабмина состоялась в президентском дворце в Братиславе. Ранее Фицо обещал прекратить поставки вооружений Киеву в случае своей победы на выборах. У Словакии есть свои проблемы, помимо ситуации на Украине, не раз отмечал он.

# Международная политика # Новости Словакии # Фотофакт

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